Renkli toplara sahip bulmaca oyunları konusunda yetenekli misiniz? iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Marble Viola's Quest oyununda bu yeteneğinizi sınayabilirsiniz. Marble Viola's Quest oyununda bulunan renkli topları sırasıyla eritmeli ve süreniz dolmadan yeni bölümlere geçmeye çalışmalısınız.

Marble Viola's Quest oyununda mavi, kırmızı, sarı, turuncu ve mor renklerde onlarca farklı top bulunuyor. Bu toplar her bölümde farklı yoğunlukta karşınıza çıkıyor. Ekranda sizin kontrolünüzde olan atıcı sayesinde bu topları eritmeniz gerekiyor. Atıcı her seferinde sadece bir top fırlatabiliyor ve bu topun hangi renkte olacağını ise oyun belirliyor. Yani atıcının size verdiği renkteki topu uygun yere fırlatmalı ve kısa sürede tüm topları eritmelisiniz. Eğer bir anda birden çok top eritirseniz oyundan hediye puanlar da alabiliyorsunuz.

Renkli grafiklere ve eğlenceli müziklere sahip olan Marble Viola's Quest oyununda tüm topları eriterek en fazla bölüme ulaşmaya çalışın. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan Marble Viola's Quest'i hemen şimdi indirin. Oyunu arkadaşlarınıda da indirterek en iyi kimin top erittiğini kıyaslayabilirsiniz. İyi eğlenceler!