Match 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Kalabalık bir zeminde birbiriyle eşleşen nesneleri bulup patlatman gerekiyor. Okul eşyaları, ev eşyaları, sevimli hayvanlar, tatlı nefis yiyecekler, heyecan verici emojiler gibi birçok karmaşık nesneleri birbirinden ayırman gerekiyor. Bu oyunu diğer bulmaca oyunlarında ayıran 3D şekilde oynanabiliyor olmasıdır.

İstediğin zaman duraklat ve daha sonra kaldığın yerden devam et. Bu oyun senin isteklerine göre dizayn edildi. Yeni ve orijinal bir oyun arıyorsan, hem eğlendirsin hem de öğretsin diyorsan bu oyun tam sana göre. Ayrıca sınırsız bir eğlence var.

Bu oyun beyninizi güçlendirecek ve yüzlerce tatlı ve sevimli kombinasyonlar sunduğundan bellek hızınızı artıracaktır. Herkesin kolayca öğrenebileceği fakat ilerleyen bölümlerde zorlanacağını düşünüyorum. Tabi ki yeteri kadar egzersiz yapmak sizi bu oyunun ustası yapmaya yetecektir.

Eşleştirme oyunları ne kadar kolay görünse de zihinsel açıdan sizlere çok şey katıyor. Bu macera dolu müthiş tasarımlı oyunda sen de olmak ister misin? Hemen oynamak istiyorsan ücretsiz olarak indirebilirsin.