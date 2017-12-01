iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Maze Light mobil oyunu, oyuncular üzerinde hiçbir baskı kurmadan yalnızca rahatlama hizmeti sunan hoş bir bulmaca oyunudur.

Maze Light mobil oyununda tamamen oyuncunun konforu düşünülmüş. Oyunda alışılagelmiş bulmaca oyunlarının aksine ne bir zaman baskısı var ne de bir hamle sınırı. Hata yapmak ise tamamen serbest. Hatta tıkandığınız yerde sınırsız ipucu hakkınız bulunuyor. Sonuçta oyunculara da bu rahatlatıcı bulmaca oyununun keyfini çıkarmak kalıyor. Ayrıca oyun boyunca da rahatlatıcı bir müzik ve göze hoş gelen renkler size eşlik ediyor.

Maze Light oyununda bulmacaların içeriğinden bahsedecek olursak, oyunda kare bir platform göreceksiniz. Bu platform ise yine eşit boyutlu karelerden oluşuyor. Her kare üzerinde de belli yönlere bakan çizgiler olacak. Oyundaki amacınız o çizgilerin yönlerini değiştirerek tüm çizgileri bağlantılı hale getirmek. Bunu başardığınızda bir sonraki bölüme geçme hakkı elde etmiş olacaksınız. Sıkılmadan büyük bir keyifle oynayacağınız Maze Light mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.