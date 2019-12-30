Onlarca farklı rakamın yer aldığı kare blokların arasından uygun eşleştirmeleri yaparak puan toplamak için mücadele edeceğiniz Merge Minus, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak sunulan zeka geliştirici bir oyundur.

Düşündürücü bulmacaları ve sürükleyici özelliği ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, toplamda 25 kareden oluşan zorlu bir eşleştirme tahtasında çeşitli düzenlemeler yaparak aynı sayıları bir araya getirmek için çaba göstermek ve puan toplamaktır.

5’erli sütun ve satır şeklinde tasarlanmış bulmaca tahtasındaki rakamlardan yararlanarak çeşitli eşleştirmeler yapacak ve seviye atlayarak zorlu bölümlerin kilidini açacaksınız. Elinizdeki 3 farklı hamle kartını doğru yerde kullanarak 3 aynı rakamı birleştirerek eşleştirmeleri başarıyla yapabilir ve blokların tamamını patlatana kadar yarışabilirsiniz. Hamle kartları ile rakamları artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Bu sayede aynı sayıları bir arada tutabilir ve puan toplayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Merge Minus, bulmaca oyunları kategorisinde kendisine ye bulan sürükleyici bir oyun olarak öne çıkmaktadır.