Microsoft Family Safety iOS: Sizin ve ailenizin dijital sağlığını korur.
Microsoft Family Safety, iPhone’un ekran süresi uygulamasına benzer dijital sağlık ve fiziksel güvenlik uygulaması. Ailenizin internette ve gerçek hayatta güvende kalmasına yardımcı olan Microsoft Aile Güvenliği iOS uygulaması ücretsiz olmakla birlikte sadece iPhone’lara yüklenebiliyor. Çocuğunuzun ve ailenizin online offline güvende tutmak için hemen Microsoft Family Safety uygulamasını indirin.
Microsoft Family Safety (Microsoft Aile Güvenliği), hem sizin hem de ailenizin sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesine ve sevdiklerinizi korumanıza yardımcı olur.
Ekran süresi, ziyaret edilen web siteleri, çocuklarınızın aradığı terimler gibi ailenizin dijital etkinliklerinin özetini edinin; böylece çevrimiçi kullanım konusunda onlarla konuşabilirsiniz. Ekran süresi sınırları ayarlayın. Çocuklarınız çevrimiçi öğrenme gibi etkinlikler için cihazları daha uzun süre kullanıyorsa belirli uygulamalarla veya oyunlarla ilgili sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Çocuklarınızın çevrimiçi ortamı keşfetmeleri için güvenli bir alan oluşturun. Yetişkinlere yönelik içeriği engellemek için web ve arama filtreleriyle sağlıklı sınırlar belirleyin ve Microsoft Edge’de göz atmayı çocuklara uygun web siteleriyle sınırlandırın. Ayrı olduğunuzda bile bağlı kalın. Konum paylaşımlı bir harita üzerinde sevdiklerinizi görün ve aile üyelerinizin nerede olduğunu bir bakışta anlamak için en çok ziyaret ettikleri yerleri kaydedin.
Microsoft Family Safety iOS Uygulaması
Etkinlik raporları - Sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirin.
- Ekran süresi ve çevrimiçi kullanım etkinlik günlüğü
- Etkinliğin haftalık e-posta özeti raporu
Ekran süresi - Ekran süresi dengesini bulun.
- Xbox, Windows, Android’de ekran süresi uygulaması ve oyun sınırları
- Xbox ve Windows’ta ekran süresi cihaz sınırları
- Günlük program yönetimi ile ekran sınırı ayarları
- Kullanıcı daha fazla zaman isterse bildirimli ekran zaman yöneticisi
İçerik filtreleri - İçerik filtreleriyle güvenle keşfedin.
- Microsoft Edge’de güvenli gezinme için web filtreleri
- Uygunsuz uygulamaları ve oyunları engelleme
Aile yeri takibi - Sevdiklerinizi bulun.
- Ailenizi bulmak için GPS konum takibi
- Dışarıdayken konum paylaşımı
- Konum takibi yapın ve sık gittiğiniz yerleri kaydedin.
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