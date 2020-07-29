Microsoft Family Safety, iPhone’un ekran süresi uygulamasına benzer dijital sağlık ve fiziksel güvenlik uygulaması. Ailenizin internette ve gerçek hayatta güvende kalmasına yardımcı olan Microsoft Aile Güvenliği iOS uygulaması ücretsiz olmakla birlikte sadece iPhone’lara yüklenebiliyor. Çocuğunuzun ve ailenizin online offline güvende tutmak için hemen Microsoft Family Safety uygulamasını indirin.

Microsoft Family Safety (Microsoft Aile Güvenliği), hem sizin hem de ailenizin sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesine ve sevdiklerinizi korumanıza yardımcı olur.

Ekran süresi, ziyaret edilen web siteleri, çocuklarınızın aradığı terimler gibi ailenizin dijital etkinliklerinin özetini edinin; böylece çevrimiçi kullanım konusunda onlarla konuşabilirsiniz. Ekran süresi sınırları ayarlayın. Çocuklarınız çevrimiçi öğrenme gibi etkinlikler için cihazları daha uzun süre kullanıyorsa belirli uygulamalarla veya oyunlarla ilgili sınırlamalar ayarlayabilirsiniz. Çocuklarınızın çevrimiçi ortamı keşfetmeleri için güvenli bir alan oluşturun. Yetişkinlere yönelik içeriği engellemek için web ve arama filtreleriyle sağlıklı sınırlar belirleyin ve Microsoft Edge’de göz atmayı çocuklara uygun web siteleriyle sınırlandırın. Ayrı olduğunuzda bile bağlı kalın. Konum paylaşımlı bir harita üzerinde sevdiklerinizi görün ve aile üyelerinizin nerede olduğunu bir bakışta anlamak için en çok ziyaret ettikleri yerleri kaydedin.

Microsoft Family Safety iOS Uygulaması

Etkinlik raporları - Sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirin.

Ekran süresi ve çevrimiçi kullanım etkinlik günlüğü

Etkinliğin haftalık e-posta özeti raporu

Ekran süresi - Ekran süresi dengesini bulun.

Xbox, Windows, Android’de ekran süresi uygulaması ve oyun sınırları

Xbox ve Windows’ta ekran süresi cihaz sınırları

Günlük program yönetimi ile ekran sınırı ayarları

Kullanıcı daha fazla zaman isterse bildirimli ekran zaman yöneticisi

İçerik filtreleri - İçerik filtreleriyle güvenle keşfedin.

Microsoft Edge’de güvenli gezinme için web filtreleri

Uygunsuz uygulamaları ve oyunları engelleme

Aile yeri takibi - Sevdiklerinizi bulun.