Mindsweeper: Puzzle Adventure

Genetik veba hastalığı salındıktan kısa bir süre sonra, Dr. Amy Harris başarılı bir şekilde yen bir tedavi yolu buldu. Ne yazık ki birileri devlet laboratuarına girdi, formülü çaldı ve hastalık Dr. Harris'e bulaştı. Bir zihin temizleyici olarak işim, çok geç olmadan formülü bulma umuduyla Amy'nin kaybolan aklına dalmak.

Hatırlamak zorunda olduğunuz eşsiz bir macera kaçış oyununda yerinizi alın! İnsanlığı kurtaracak gizli bir bilimsel keşif yapabilmek için ömür boyu hatıraları çözün. Büyüleyici görsel efektler, etkileyici atmosfer ve doğal kamera kontrolü ile güzel el yapımı 3B seviyelerini keşfedin. Nesneleri birleştirin, karakterlerle etkileşime geçin, giderek zorlu hale gelen bulmacaları çözün ve her bir hatıra bloğundan kaçmak için gizli hatıra parıltılarını bulun ve bir sonrakine geçin.

Birinin aklına girdiğinde, hafızayı hayal gücünden ayırmak zor olduğunu biliyorsunuz. En iyi ses ile zevki yaşayın! Her bölüm için özel film müziği temaları ve özel olarak seçilmiş ortam sesleri sürükleyici bir deneyim için birbirini tamamlıyor.