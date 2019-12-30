Mojito: Story & Collage Maker uygulaması iOS cihazlarınıza indirebileceğiniz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır.

Mojito Story Art, güzel ve ilginç hikayeler yaratmanıza yardımcı olmak için 500'den fazla şablon ve çerçeveyle en iyi Instagram hikaye düzenleyicisi olarak karşınızda. Kolayca daha fazla beğeni ve takipçi edinmenize yardımcı olabilecek mükemmel kolaj ve düzenlemeler oluşturabiliyorsunuz.

Mojito'yu kullanarak:

- Fotoğraf çerçeveleri, beyaz çerçeveler, sanat, aşırı keşif, vb. dahil olmak üzere, filtre ve font içeren statik ve animasyonlu hikaye şablonlarını kullanarak hikayelerinizi düzenleyebilirsiniz.

- Önceden tanımlanmış hikaye şablonları ekleyin veya Instagram'dan resim veya video kolajı seçerek kendi kolaj dünyanızı yaratın.

- Özgün ve vurgulu kapaklar hazırlayın, yüksek kaliteli profilinizin harika ve oldukça zarif görünmesini sağlayan simgeler oluşturun.

- Durumunuzu, başlıklarınızı ve quizinizi farklı bir yazı stili ile göstererek dikkat çekin.

- Şablonlar, kolajlar, sayfa düzeni, vurgu simgeleri, logolar, yazı tipleri dahil tüm kaynaklar elinizin altında kullanılmayı bekliyor.

Mermer, okyanus, yıldızlı gökyüzü veya bitkilerin dokuları dahil, onlarca arka plan görüntüsü ile arka plan rengini fotoğrafınıza uyacak şekilde değiştirin.

Mojito'yu kullanarak bir yaratıcı ve sanatçı ol ve öne çıkan ve sana daha çok beğeni ve takipçi veren yüksek kaliteli insta hikayeleri yarat!

Uygulamayı İOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.