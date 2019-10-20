Mobil dünyada dekorasyon oyunlarına olan ilgi herkesin dilinde artık. Geliştiriciler de bu alanda yeni oyunlara imza atarken Mouse House: Puzzle Story’de lansmana çıktı.

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Mouse House: Puzzle Story günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam ederken yapım kitlesini her geçen gün artırmaya da devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan yapım, oyun dünyasına yeni adım atan Tipping Point Limited imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Güzel grafiklerin ve zengin içeriğin yer aldığı yapımda oyuncular karşılarına çıkan eşsiz bulmacaları çözecek ve sevimli fareleri için eğlenceli bir yaşam alanı oluşturmaya çalışacaklar.

Oyuncular her bulmaca sonrasında hamle elde edecek, bu hamleler eşliğinde fareleri için yaşam alanını dekore edebilecekler. Eğlenceli yapısı ile oyuncular tarafından 4.4 inceleme skor puanı ile değerlendirilen Mouse House: Puzzle Story ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.