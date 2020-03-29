Mr Ninja: Slicey Puzzles

Silahınızı değiştirin ve bu çizgi bulmaca deneyiminde bir kılıçla donatın. Kaydırın ve düşman casuslarını, korsanları ve zombileri dilimleyin.

Onları kesmek için düşmanları dilimleyin. Kılıç yeteneklerinizi nesnelerin düşmesini ve patlamasını sağlamak için kullanın. Zincir reaksiyonları oluşturun ve hedefinize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapın.

Beyninizi bu eşsiz bulmaca oyununda kullanın. Öldürme darbesi yapmak için düşmanları atlatmanız gerekecek. Düşmanlar daha akıllı hale geldi ve saldırılarınızı engelleyecek. Hepsini çözmek için gerekenlere sahip misiniz?

Rehineleri kurtar, insanlara Fırlatma yıldızı at ve gizli görevlere devam et. Durum ne olursa olsun, hareketlerinizi saymayı unutmayın. Bu eşsiz bulmaca deneyimi yaratıcı düşüncelerinizi test edecek.