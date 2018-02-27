Müziğim ve Ben uygulaması, iOS cihazlarınız üzerinden çocuklarınıza geleneksel çalgıları tanıtabileceğiniz içerikler sunuyor.

Geleneksel çalgıların tanıtımında oldukça faydalı bir araç olan Müziğim ve Ben uygulamasını, aslında hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanabileceğini düşünüyorum. Bağlama, ney, kemençe, kanun, tambur, ud, zurna, sipsi, kaval, davul, keman, kudüm, kabak kemane, Karadeniz kemençesi, rebab, erbane, mey, tulum, tar ve divan sazı gibi geniş kapsamlı bir arşivi olan uygulamada, enstrümanlara dair her şeyi öğrenebilmeniz mümkün.

Seçtiğiniz enstrümanın fotoğrafının yanında hangi malzemeden yapıldığı, hangi müzik türlerinde kullanıldığı ve hangi yörelerde kullanıldığına dair bilgiler öğrenebileceğiniz gibi ilgili enstrüman ile yapılmış şarkıları da dinleyebiliyorsunuz. Müziğe ilgisi olan ve özellikle geleneksel çalgıları merak edenler için etkili bir kaynak olduğunu düşündüğüm Müziğim ve Ben uygulaması, iPhone ve iPad cihazlar için ücretsiz olarak sunuluyor.