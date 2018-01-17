iOS platformunda oynayabileceğiniz en iyi strateji oyunlarından olan Naval Storm TD, deniz üzerinde yapılan bir gemi savaşı oyunudur. Çeşitli taktikler ve bol aksiyon ile oynayabileceğiniz oyunun grafikleri ve animasyonları gerçekten başarılı.

Donanma üssünüze saldıran düşman gemilerini püskürtmeli üssünüzün güvenliğini sağlamalısınız. Eğer ilk aşamada bu gemileri alt edebilir ve ekibinizi koruyabilirseniz, saldırma sırası size geçecek. Haydi savaş için ekipmanlarınızı toplayın ve düşmanı denizin dibine yollayın!

Naval Storm TD Özellikleri