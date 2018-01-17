Donanma üssü tehlikede! Bir deniz savaşı başlatın ve son kalan petrol kaynağını savunun.
iOS platformunda oynayabileceğiniz en iyi strateji oyunlarından olan Naval Storm TD, deniz üzerinde yapılan bir gemi savaşı oyunudur. Çeşitli taktikler ve bol aksiyon ile oynayabileceğiniz oyunun grafikleri ve animasyonları gerçekten başarılı.
Donanma üssünüze saldıran düşman gemilerini püskürtmeli üssünüzün güvenliğini sağlamalısınız. Eğer ilk aşamada bu gemileri alt edebilir ve ekibinizi koruyabilirseniz, saldırma sırası size geçecek. Haydi savaş için ekipmanlarınızı toplayın ve düşmanı denizin dibine yollayın!
Naval Storm TD Özellikleri
-
İnşaat modu ile donanmanızdaki gemileri ve yapıları geliştirin, ekibinizi daha güçlü hale getirin.
- Nefes kesen aksiyon ile denizin ortasında savunma yapın.
- Gelişmiş strateji seviyesiyle doğru hamlelerde bulunun.
- 32 farklı patlayıcı ve 3 zorluk ayarı ile kendinize uygun oyunu ayarlayın.
- Üst seviye ses ve grafik kalitesinde ücretsiz savaşın.
YORUMLAR