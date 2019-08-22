Neon Splash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olan Neon Splash, kendine has oynanışı ve kurgusuyla dikkat çekiyor. Merak ve gizem uyandıran oynanışıyla da karşımıza çıkan oyunda gizlenmiş şekilleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ekrandaki renkli sıvıyı sağa ve sola çevirerek gizlenmiş şekilleri açığa çıkarmaya çalıştığınız oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda neon ışık teması yer alıyor. Birbirinden zorlu yüzlerce bölümün yer aldığı oyunda sürükleyici bir etki de yer alıyor. Basit parmak hareketleriyle şekilleri döndürerek ortaya çıkarabileceğiniz Neon Splash oyununu mutlaka denemelisiniz.

Neon Splash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.