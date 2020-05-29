Android ve iOS platformunda bulmaca oyunu olarak yayınlanan One Level: Stickman Jailbreak ile Tommy adındaki bir mahkumu hapisten kaçırmaya çalışacağız.

Birbirinden farklı zorluklara sahip olan bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacağımız oyun içerisinde yaramaz bir karakter olan Tommy’ye yardım edeceğiz. Yaptıklarından dolayı hapishaneye gönderilen Tommy bir anahtar çalarak hücresinden çıktı.

Oyuncular hücresinden çıkan Tommy’yi güvenli bir şekilde hapishanenin dışına çıkarmaya çalışacaklar. Karşılarına çıkan onlarca farklı zorluğa sahip bulmacayı çözme kavuşturacak olan oyuncular gerilim dolu dakikalar da yaşayacaklar.

RTU Studio tarafından geliştirilen yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.