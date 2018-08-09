One More Button, butonların canlandığı bir dünyada geçen, el çizimi animasyonlarla beslenmiş harika grafiklere sahip mobil bulmaca oyunu. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan yapımda zorluk seviyesi gittikçe yükseliyor. Düşünmeye iten, zorlayan bölümlerle dolu bulmaca oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Butonların dünyanın bir parçası olduğu ilginç ilerleyen bir bulmaca oyunu One More Button. Android platformunda da iOS platformunda da ücretli indirilebilir olan oyunda butonlardan oldukça korkan bir karakterin yerini alıyorsunuz. Butonları ittirerek kendinize yol açıyor, çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Başlangıçta butonları dilediğinizce ittirebiliyorsunuz lakin ilerledikçe bu özgürlük elinizden alınıyor. Çıkış noktasına koyulan kilidi kırmaya çalışıyorsunuz.