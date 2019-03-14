Frozen Free Fall’un yartıcısı olan Disney Inside Out Thought Bubbles ile milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan Inside Out Thought Bubbles, iki farklı platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilirken yapım adından da söz ettirmeyi bırakmıyor.

1000’den fazla seviyenin yer aldığı mobil bulmaca oyununda basitten zora doğru ilerleyecek ve seviyeleri tamamlamaya çalışacağız. Oldukç basit bir oynanış atmosferine sahip olacak olan oyunda 3D animasyonlar yer alacak. Oyuncular aynı renkteki topları yok etmeye çalışacak ve farklı seviyelerde boy göstermeye çalışacaklar.

10 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanan yapım, 2015 yılında Google Play’deki en iyi uygulamalar arasına da adını yazdırdı.

İyi eğlenceler dileriz.