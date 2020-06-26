Android ve iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Paint It Back 150’den fazla bulmaca türüne ev sahipliği yapıyor.

Klasik bulmaca oyunları arasına katılan ve tamamen oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular birbirinden farklı bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacaklar. Basit temaların da yer aldığı yapımda kolaydan zora doğru ilerleyecek ve oyuncular bulmacaları tamamlamak için ter dökecekler.

Eğlenceli vakit geçirmeyi vadeden başarılı oyun herhangi bir internet bağlantısına da ihtiyaç duymamaktadır.

Günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, dünyanın farklı noktalarından oyunculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.