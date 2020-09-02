Gizemli savaş sanatlarını yalnızca filmlerde mi olur sanıyorsunuz? Perfect Assassin'de gizemli bir savaşçıyı oynayın ve düşmanların başını ezin.

Bazen hedefinize suikast yapmak için sadece 1 atış gerekir ama bazen de tüm sahneyi gözlemlemeli, mükemmel bir strateji yapmalı ve hedefi birçok atışla tuzağına çekmelisin.

Cinayet planınız için yararlı görünen herhangi bir nesneyi çekmek için dokunmanız yeterlidir.

Her silah, işlevleri açısından birbirinden farklıdır. Bazı silahlar o kadar iyidir ki aynı anda birkaç kötü adamı öldürebilir.

Düşmanlarınızdan daha akıllıca düşünün ve onları suikaste kurban edin. Bakalım kaç seviyeye kadar düşmanlarınızı temizleyeceksiniz?

Şimdiye kadarki en iyi sessiz suikastçinin eşsiz hayatının derinliklerine inin ve mümkün olduğunca çok düşmanı öldürün!