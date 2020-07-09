Problemleri çözmeyi sever misin? Perfect Master 3D sana uygun bir oyundur. Bir çözüm bulman, evini mükemmel hale getirmen ve ev işlerini halletmen gerekiyor! Zorlu göreve hazır mısın?

Perfect Master 3D bağımlılık yapıcı, eğlenceli ve basit oynanışı sayesinde hızlı bir eğlence sunuyor. Fotoğraf makinesi, oyun konsolu, piyano ve radyo gibi her çeşit eşya tamir edilebilir

Zamanında bir çözüm bulabilecek misin? Bu bulmacaların tümü zor olabilir ama yapabileceğinin farkında olmalısın. Ev içindeki bozulan çeşitli eşyaları tamir etmeniz gerekiyor. Giderek zorlayıcılığı artan seviyeleri, renkli grafikleri sayesinde bu bulmacaları kusursuzca yapabilir misin?

Bu senin için kolay bir görev mi? Bir dakikanı ayır, bunu evde veya dışarıda dene: Harika yeteneklerini göstermenin vakti geldi.