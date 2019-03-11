Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Peter Rabbit-Hidden World, gizli nesneleri bulmak için çaba göstereceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kitaplarda yer alan kahramanları yönetmek ve gizlenmiş objeleri tespite ederek geniş bir alana yayılmaktır. Bir köy haritası üzerinden yola çıkarak çeşitli bölgeler keşfedebilir ve kayıp nesneleri bularak seviye atlayabilirsiniz. Ayrıca farklı kitap kahramanlarını toplayarak geniş bir koleksiyona sahip olabilirsiniz.

İlginç konusu ve sıra dışı tasarımı ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli resimlerde gizlenen cisimleri bulmak ve görevleri tamamlamaktır. Köy haritasında ilerleyerek yeni bölgeler keşfetmeli ve sevimli tavşan figürleri ile bulmacayı çözmelisiniz. Geniş oyuncu kitlesi ve ilgi çekici konusu ile eşsiz bir bulmaca oyunu sizleri bekliyor.

Android ve İOS Sürümleri ile her iki platformdan da kolaylıkla indirebileceğiniz Peter Rabbit-Hidden World, binlerce oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.