Farklı fırlatma mekanizmalarından faydalanarak domuzları çeşitli bölgelere ulaştırabileceğiniz ve dikenli tuzaklardan kaçarak parkurları tamamlayabileceğiniz Piggy Wiggy, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Keyif verici müzikleri ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış macera dolu parkurlarda yarışmak ve puan toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Domuzları çeşitli sistemlerden faydalanarak belirtilen noktalara fırlatmalı ve dikenlerden uzak tutmalısınız. Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde domuzları fırlatmak için kullanabileceğiniz sapan, mancınık, yay ve daha onlarca farklı mekanizme bulunmaktadır. Çeşitli yollardan domuzları dikenlerden uzak tutmalı ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Bu sayede maksimum puana ulaşabilir ve farklı fırlatma sistemlerine sahip olabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve binlerce oyun severin beğenisini kazanan Piggy Wiggy, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve maceraya doyacağınız keyif verici bir oyun olarak göze çarpmaktadır.