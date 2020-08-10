Pixel Match 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Zorlu bulmacaların yer aldığı bir oyun olarak dikkat çeken Pixel Match 3D oyununda pixel art resimler ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Birbirinden zorlu bulmacaların yer aldığı bir mobil bulmaca oyunu olan Pixel Match 3D oyununda pixel art resimler yapıyorsunuz.

Büyük bir keyif alabileceğinizi düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Simetrik düşünmeniz gereken oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gerekiyor.

Pixel Match 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.