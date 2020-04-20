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PJ Masks: Hero Academy 1.5.6 (ios)
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  4. PJ Masks: Hero Academy - iOS İçin Bulmaca Oyunu

PJ Masks: Hero Academy

1.5.6
ios
PJ Masks: Hero Academy
ÜCRETSİZ
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PijaMaskeli ailesi artık sizin kontrolünüzde, onları kurtarın.

PJ Masks: Hero Academy Ekran Görüntüleri - 1
PJ Masks: Hero Academy Ekran Görüntüleri - 2
PJ Masks: Hero Academy Ekran Görüntüleri - 3
PJ Masks: Hero Academy Ekran Görüntüleri - 4
PJ Masks: Hero Academy Ekran Görüntüleri - 5
PJ Masks: Hero Academy Ekran Görüntüleri - 6
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

PJ Masks, dünya genelinde ailelerin favorilerinden biridir. Kedi Çocuk, Baykuş Kız ve Kertenkele'den oluşan üç kahramanla, aksiyon dolu maceralar çık, gizemleri çöz ve yol boyunca önemli dersler edin. Gece vakti kötülerine dikkat et, PijaMaskeliler hadi iş başına!

4-7 yaş arası çocuklar için tasarlanan bu oyun, mantık, bulmaca çözme ve algoritmalar gibi bu yaş grubuna uygun kavramları tanıtarak bu kapsamlı konuları minik kahramanlarınız için küçük adımlara ayırıyor.

Uygulama, kusursuz şekilde entegre edilen eğitim unsurları sayesinde eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatır ve her pakette farklı zorluklar ve kodlama dersleri bulunuyor. Şehir Kanallarını, parkı, spor sahasını ve daha birçok yeri keşfet, kötü çocukların üstesinden gel ve altın yıldızları toplamayı unutma.

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