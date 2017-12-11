Poco: Puzzle Game mobil oyunu bağımlılık yapacak kalitede bir bulmaca oyunudur. Son derece sade ve basit prensiplerle kurulu olmasına rağmen kullanıcılar bazen ummadığı kadar zorlanabilirler. Oyun ilk bakışta klasikler arasına girmiş olan Tetris oyununu andırıyor. Gerçekten de Tetris’teki şekilleri oyunda görüyorsunuz ki amaç olarak da benzeşiyorlar.

Poco: Puzzle Game mobil oyununda ekranda beliren şekilleri bir kalıp olarak düşünürseniz o kalıbı kullanarak oyun alanındaki baloncukları yok edeceksiniz. Zaten kalıp da o baloncuklardan oluştuğu için kafanız karışmayacak. Ancak ekrandaki tüm baloncukları bitirmeniz için kalıpların tamamen yok edebileceği şekilde ilerlemeniz son derece önemli. Oyunda yer alan bombaları kullanarak da geniş alanları patlatabilir ve kıyıda köşede kalmış baloncukları da böylece halledebilirsiniz. Oyunda Facebook arkadaşlarınızla da yarışarak rekabet yaratabilirsiniz. Keyifle oynayacağınız Poco: Puzzle Game mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.