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PuzzlAR: World Tour 1.2.8 (ios)
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PuzzlAR: World Tour

1.2.8
ios
PuzzlAR: World Tour
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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Klasik yapboz bulmaca oyunlarını unutturan eşsiz bir yapım.

PuzzlAR: World Tour, yapboz bulmaca oyunlarını sevenlerin hoşuna gidecek artırılmış gerçeklik oyunu. 2017’nin ödüllü artırılmış gerçeklik oyununda Dünya turuna çıkıyor, ünlü kent simgelerine yeniden inşa ediyoruz. Klasik düz parçalarla oynanan yapboz oyunlarına yeni bir soluk kazandıran, detaylı, animasyonlarıyla çekici bir AR oyunu bizlerle.

ARKit destekleyen iPhone ve iPad modellerinde oynanabilen yapboz bulmaca oyunu PuzzlAR: World Tour’da aralarında Özgürlük Heykeli, Tac Mahal, Aziz Vasil Katedrali’nin de bulunduğu Dünyaca ünlü yapıların kopyalarını inşa ederek vakit geçiriyoruz. Sağa sola uçuşan parçaları toplayarak ünlü kent simgelerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Eşsiz yapıları inşa ederken arka planda şehre özgü parça da eşlik ediyor.

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