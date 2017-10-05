Puzzle Fighter, Capcom’un iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı bulmaca öğeleri içeren dövüş oyunu. Street Fighter, Darkstalkers, Dead Rising gibi popüler dövüş oyunlarında en çok seçtiğimiz karakterlerin tümü bu oyunda toplanıyor. Sadece online oynama seçeneği sunan yapımda klasik üçlü eşleştirme oyunlarının kuralları geçerli ancak Capcom o kadar farklı bir hava vermiş ki oyuna bulmacadan ziyade dövüş oyunu oynadığınızı hissediyorsunuz.

Aralarında Ryu, Ken, Chun-Li, Morrigan, Frank West’in de bulunduğu eşsiz yeteneklere sahip efsanevi dövüşçülerle online maçlara çıkıyorsunuz. Bir ana iki de destek karakterinden oluşan takımınızla dünya genelinde oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Capcom evreninde ilerledikçe efsanevi dövüşçüleriniz daha da güçleniyor, yeni yetenekler kazanıyorlar. Takımınızın kostüm ve renklerini de dilediğinizce belirleyebiliyorsunuz.

PvP sezonlarda Dünya sıralamasına girmek için mücadele verdiğiniz bulmaca dövüş oyununda canlı etkinlikler ve günlük görevleri kesinlikle atlamayın. Yeni karakterler, bölümler, turnuvaların yanı sıra ödüller sizleri bekliyor.