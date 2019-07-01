Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Puzzle Island: Match 3 Game ile aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacağız.

Günümüzün popüler mobil oyunları arasında yer alan ve klasik bir şeker patlatma atmosferine sahip olan Puzzle Island: Match 3 Game’de oyuncular basitten zora doğru bölümler arasında geçişler yapacak, bölümleri tamamladıktan sonra adalarını hoş görünümlere kavuşturmak için bazı girişimler de bulunacaklar.

Rengarenk bir yapıya sahip olan ve oyunculara eğlenceli bir oynanış sunan yapımda basit kontroller yer alacak. Oyuncular zengin içerikler eşliğinde bulmaca türündeki oyunu deneyimlemeye çalışacaklar.

Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Puzzle Island: Match 3 Game tamamen ücretsizdir.