Puzzledom, mobil platformda en çok indirilip oynanan bulmaca oyunlarını tek bir yerde topluyor.

Popüler mobil bulmaca oyunlarını farklı isimde karşımıza çıkaran yapım, iOS tarafında da ücretsiz ve internetsiz oynamaya izin veriyor. Aynı renkte noktaları bağlamaya dayalı oynanış sunan Connect, tetrise benzeyen Block, blokları kaydırarak hedef topu çıkış noktasına ulaştırmaya çalıştığınız Rolling Ball, gözlem yeteneklerinizi test eden Escape tüm bölümleri ücretsiz oynayabileceğiniz bulmaca oyunlarından sadece birkaçı.

Mobil oyuncular tarafından sevilen basit ancak eğlence dozu yüksek oynanış veren bulmaca oyunlarını bir yerde toplamasıyla öne çıkan Puzzledom, oldukça popüler bir yapım. Milyonlarca indirmeye ulaşan bulmaca oyunu türünün en iyilerinden biri diyebilirim. İçerisinde birçok bulmaca oyunu mevcut ve binlerce bölümle saatlerinizi alacak bu oyunu internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Süre sınırlaması yok!

Puzzledom Özellikleri: