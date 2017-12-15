iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen QB – a cube’s tale mobil oyunu, küplerle oluşturulan renkli ve şık tasarımlı bir dünyada siyah küpün hedefe giden yolculuğunda güvenliği sağlayacağınız huzurlu ve keyifli bir bulmaca oyunudur.

QB – a cube’s tale mobil oyunu, bulmaca oyunlarının gerginliğinden uzakta zaman baskısı yapmadan seçtiği müzik ve renklerle de dinlendiren konforlu bir oyundur. Tek yapmanız gereken konsantre olup hafızanızı zorlamak. Rotaları takip ederek ve olası senaryoları çıkarım yaparak hesaplayacağınız oyunda temel hedefiniz siyah küpü gideceği hedefe götürmek.

Sadece ekranı kaydırarak yönlendireceğiniz oyun kontrol düğmeleri kadar basit olmayabilir. Başlarda alışmanız için kolay rotalarla karşılaşacaksınız ancak olayı çözdükçe işler zorlaşacak. Oyunda yer alan düğmeler de son derece önemli. Siyah düğme sizin hedefinizi gösterirken, kırmızı düğme kareleri patlatıp yolu daraltıyor. Ayrıca sarı düğmeler de yolu tıkayan sarı küpleri yerinden oynatıyor. Hedefinize göre stratejinizi belirleyeceğiniz QB – a cube’s tale mobil oyununu AppStore’dan 6.99 TL ödeyerek indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.