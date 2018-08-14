Red Crimes: Hidden Murders, olay yeri inceleme sevelere hitap eden gizli obje oyunu. Dedektifçilik, cinayet çözme oyunlarını seviyorsanız ilk önce iOS platformuna çıkış yapan bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

iPhone/iPad cihazlarda oynanabilir cinayet çözme, olay aydınlatmaya dayalı gizli obje oyunları arasında Red Crimes: Hidden Murders. Yolsuzluk ve suç oranının günden güne arttığı Rouxville şehrinde geçen oyunda şehre dehşet saçan bir seri katili durdurmak için çaba sarf ediyorsunuz. Rouxville’in polis departmanın kontrolü elinizde profesyonel olay yeri inceleme ekibinizi kuruyorsunuz. Acımasız suç dizisinin gizemini ortaya çıkarırken size şehrin en iyi kadın dedektiflerinden Red yardım ediyor.

Yüzlerce suç araştırma, gizli ipuçları arama, kurban bedenlerini analiz etme, ipuçlarını işleme alma, suçluları tutuklama, olay yeri inceleme dedektiflerinden oluşan takım kurma gibi aktivitelerin yer aldığı harika bir macera oyunu Red Crimes: Hidden Murders.