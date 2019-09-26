Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Rebound ile farklı düzeydeki bulmacaları çözüme kavuşturmaya çalışacağız.

Mobil platformun yeni isimlerinden birisi olan eSolu / Oribi Studio tarafından geliştirilen Rebound bünyesinde 250’den fazla seviyeye sahip. Oyuncular basitten zora doğru giderek seviyeleri tamamlamaya çalışacaklar.

Oyuncular seviyelerini artırdıkça karşılarına çıkan bulmacaların da zorluğu artacak ve oyuncular daha zorlu bir oynanış iler karşılaşacaklar. Rengarenk atmosferi ve sürükleyici oynanışı ile oyunculara hem eğlenceli hem de fantastik bir oynanış sunan yapım günümüzde 10 binden fazla oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Yapım Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.