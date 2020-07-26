Rescue Machine!, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Rescue Machine! oyununda zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Oyunda insanları kurtarıyor ve zorlu bulmacaları çözüyorsunuz. Giderek zorlaşan bulmacalar karşısında mantıklı çözümler bulmak için mücadele ettiğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabileceğinizi söyleyebilirim.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Rescue Machine! mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Rescue Machine! oyununu sakın kaçırmayın.

Rescue Machine! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.