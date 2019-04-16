Reverso uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan yabancı dil öğrenebilmeniz mümkün.

Yabancı dil öğrenme uygulamaları ndan biri olan Reverso; resmi belgeler, dizi ve film alt yazıları gibi birçok kaynaktan yararlanarak farklı dilleri en doğru şekilde öğrenebilmenize yardımcı oluyor. Kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını öğrenerek doğru yerde doğru ifadeleri kullanmanızda da büyük kolaylık sağlayan Reverso uygulamasında, kelimelerin yazışmalarda ve konuşmalarda nasıl kullanıldığını da öğrenebilirsiniz.

Öğrenciler, öğretmenler, profesyoneller yani her kesime hitap eden Reverso uygulaması, internet tarayıcısında veya diğer uygulamalarda yer alan metinleri de Paylaş butonu aracılığıyla çevirmenizde yardımcı oluyor. Örnek cümleler, telaffuz örnekleri, ve 12 dilde çeviri imkanı sunan Reverso uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.