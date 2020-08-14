Road Draw oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Park etme işinde nasılsın? Artık iyi olmanın zamanı geldi. Birkaç alıştırmadan sonra ustası olacağınız bir oyunla karşınızdayım. Sana verilen iki farklı renkteki aracı hepsi kendi rengindeki park yerine gelecek şekilde park etmen gerekiyor. Bunun için de araçların yolunu sen belirliyorsun.

Araçlar aynı zamanda yola çıkacakları için bu yollardan geçerken birbirlerine çarpmadan geçmelerini sağlamalısın. Burada iş sana düşüyor. Öyle bir strateji yap ki ikisi de düzgün şekilde park yerine ulaşabilsin. İlk seviyelerde zorlansan da oynadıkça ustalaşacağına eminim. Hatta bonus bölümlerde toplayacağın altınlar sayesinde zirveye oturabilirsin.

Ayrıca renkli grafikleri ve eşsiz tasarımı ile oynaması zevk veren yepyeni bir oyun. Kazanma sayınız arttıkça elinizden düşürmek istemeyeceğiniz keyifli bir strateji oyununa hazır olun.

Eğlencenin ve maceranın bol olduğu ve hız kesmeden devam ettiği bu oyunda sizler de olmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz.