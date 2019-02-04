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Road to Valor: World War II 1.0 (ios)
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  5. Road to Valor: World War II - iPhone ve iPad İçin Online PvP Strateji Oyunu

Road to Valor: World War II

1.0
ios
Road to Valor: World War II
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

2. Dünya Savaşı döneminin birliklerini yönetiyorsunuz.

Road to Valor: World War II, 2. Dünya Savaşı dönemi birliklerini yönettiğiniz online strateji oyunu. Diğer İkinci Dünya Savaşı temalı strateji oyunlarından farklı olarak oyuncuları teke tek karşı karşıya getiren yapımda herkes General rütbesiyle oynuyor. Tüm oyuncular en güçlü orduyu kurup dünyaya hükmetme çabasında!

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla dikkat çeken gerçek zamanlı PvP strateji oyunu Road to Valor’da iki taraf arasından seçiminizi yapıp stratejinize uygun birlikleri hazırlıyor ve düşman üssünü darmadağın etmek için uğraş veriyorsunuz. Bu oyunda güçlerinizi birleştirebileceğiniz müttefikler yok! Destek almadan tüm gücünüzle düşmana saldırıyorsunuz. Karadan havadan saldırılara düzenleyerek düşmanı bitirmeye çalışıyorsunuz. Zaferle sonlanan her savaş diğer oyuncular arasındaki sıralamanızı yükseltiyor. Tabii ki rütbe atıyorsunuz. Yükseldikçe yeni birimlerin de kilidi açılıyor.

 

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