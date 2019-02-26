Roller Splat!, Voodoo’nun ilk olarak iOS platformuna çıkardığı boyama bulmaca oyunu. Elbette yetişkinler ya da çocuklar için hazırlanmış görselleri boyamaya dayalı bir bulmaca oyunundan bahsetmiyorum. Yuvarlanarak labirenti kendi renginize boyamaya çalıştığınız, biraz beceri gerektiren eğlenceli bir mobil oyundan bahsediyorum.

İnternet bağlantısı gerektirmemesiyle otobüste, metroda, durakta, iş arasında, misafirlikte ya da arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz türde zaman geçirmelik bir oyun. Fazla kafa yormadan ilerleyebileceğiniz bu bulmaca oyununda yuvarlanan topu kontrolünüz altına alarak labirenti boyamaya çalışıyorsunuz. Labirentin her köşesini, koridorunu kendi renginizle boyuyorsunuz. Seviye atladıkça labirentin yapısı da değişiyor, daha fazla yere ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Roller Splat! Özellikleri: