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Roller Splat! 1.1.0 (ios)
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  5. Roller Splat! - iPhone ve iPad İçin Boyama Bulmaca Oyunu

Roller Splat!

1.1.0
ios
Roller Splat!
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Yuvarlanarak labirenti renginize boyayın.

Roller Splat!, Voodoo’nun ilk olarak iOS platformuna çıkardığı boyama bulmaca oyunu. Elbette yetişkinler ya da çocuklar için hazırlanmış görselleri boyamaya dayalı bir bulmaca oyunundan bahsetmiyorum. Yuvarlanarak labirenti kendi renginize boyamaya çalıştığınız, biraz beceri gerektiren eğlenceli bir mobil oyundan bahsediyorum.

İnternet bağlantısı gerektirmemesiyle otobüste, metroda, durakta, iş arasında, misafirlikte ya da arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz türde zaman geçirmelik bir oyun. Fazla kafa yormadan ilerleyebileceğiniz bu bulmaca oyununda yuvarlanan topu kontrolünüz altına alarak labirenti boyamaya çalışıyorsunuz. Labirentin her köşesini, koridorunu kendi renginizle boyuyorsunuz. Seviye atladıkça labirentin yapısı da değişiyor, daha fazla yere ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Roller Splat! Özellikleri:

  • Benzersiz ve eğlenceli bulmaca bölümleri
  • Akıcı top yuvarlama aksiyonu
  • Eğlenceli ve rahatlatan oynanış
  • Oynaması ücretsiz
  • Parlak ve renkli
  • Basit ve bağımlılık yapıcı
  • Güzel, hoş akışkan boya fiziği

 

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