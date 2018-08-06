Say Hello - Learn English, dünyanın en prestijli İngilizce dil okullarından Wall Street English’in İngilizce öğrenme uygulaması. Diğer İngilizce öğrenme uygulamalarından farklı olarak dünya genelinden insanlarla belirlediğiniz konularda pratik yaparak öğrenmenizi sağlıyor. Gerçek insanlarla konuşarak, yazışarak hem gramerinizi hem de kelime dağarcığınızı geliştiriyorsunuz.

Say Hello uygulaması, İngilizce pratik yapmak, seviyesini geliştirmek isteyenler için ideal. Beginner, Intermediate, Advanced hangi seviyede olursanız olun bu uygulamayı kullanabilirsiniz. İngilizce dil öğrenmeyi hızlandıran, eğlenceli ve zevkli hale getiren uygulamanın kullanımı da çok rahat. İngilizce seviyenizi seçtikten sonra gramer mi kelime mi çalışacağınızı belirliyor ve bir konu başlığı seçiyorsunuz. Seviyenize ve ilgi alanınıza uzun metin, görsel ve ses kayıtları karşınıza çıkıyor. Sosyal ağlarda olduğu gibi paylaşımda bulunup diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapabiliyorsunuz. Bir yandan sohbet ederken diğer yandan İngilizcenizi geliştirmiş oluyorsunuz.

Say Hello - Learn English Özellikleri: