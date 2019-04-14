Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Season Match Puzzle Adventure, keyif verici eşleştirme bölümlerinin yer aldığı eşsiz bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı blok arasından aynı olanları bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve puan biriktirmektir. Aynı şekle ve renge sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek blokları yok edebilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Çevrimdışı özelliği sayesinde internete ihtiyaç duymadan dilediğiniz yerden oynayabilirsiniz. Eğlenceli eşleştirme bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce farklı eşleştirme bloğu ve birçok karakter yer almaktadır. Eşleştirmeleri tamamlayarak büyüleyici mekanlarda dolaşabilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan Season Match Puzzle Adventure, ücretsiz olarak indirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.