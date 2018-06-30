Sesli Köşe Yazıları uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan 500’ü aşkın köşe yazarını takip edebilirsiniz.

Gazetelerin köşe yazılarını takip etmeyi seven kullanıcıların mutlaka denemesini önereceğim Sesli Köşe Yazıları uygulaması ile otobüste, metroda, serviste veya arabada seyahat ederken istediğiniz köşe yazısını sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Görme engelli bireylerin de hayatını kolaylaştıracak bir uygulama olan Sesli Köşe Yazıları, 500’den fazla köşe yazarını tek bir platformdan sizlere sunuyor.

Sol üstte yer alan menü butonuna tıkladıktan sonra gazeteleri alfabetik sıraya göre takip edebilir ve dilediğinize tıklayarak bu gazetede köşe yazıları yazan yazarlara ulaşabilirsiniz. Köşe yazarlarının eski yazılarını takip edebilmenize de olanak sağlayan uygulamada, en çok dinlenenler listesine de göz atabilirsiniz. Takip ettiğiniz belirli yazarlar varsa arama bölümünü kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde güncel köşe yazılarına ulaşabileceğiniz Sesli Köşe Yazıları uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.