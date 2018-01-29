Sherpa uygulaması iOS cihazlarınızdan tatil planlarınızı yapabileceğiniz bir seyahat uygulaması olarak öne çıkıyor.

Tatil planı yaparken nereye gideceğinize bir türlü karar veremiyorsanız, internette birçok kaynaktan faydalanabilirsiniz. Bu kaynaklar, gitmek istediğiniz bölgeye dair bilgiler ve fotoğraflar sunarak tatil planınızı netleştirmenizde büyük kolaylık sağlayacaktır. İşte bu kaynaklardan biri olan Sherpa, Instagram üzerinden sizlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Dünya genelinde 15 binden fazla bölgedeki fotoğraflar, etkinlikler ve yemekleri size sunan uygulama, Foursquare ve Wikipedia destekli çalışıyor.

Instagram hesabınızla uygulamaya bağlandıktan sonra tanınmış gezgin fotoğrafçılardan aldığı fotoğrafları sizlere sunan uygulamada, rehberlerden edinilen mekanları ve popüler yerleri de inceleyebiliyorsunuz. Gitmeye karar verdiğiniz ya da gitmek istediğiniz yerleri çantanıza ekleyebileceğiniz uygulamada gideceğiniz bölgedeki yemekler ve mekanlar için de bilgiler bulabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızın da paylaşılması için izin verebileceğiniz Sherpa uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, yeni yerleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.