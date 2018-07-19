Simon's Cat - Pop Time

Simon's Cat, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz deneyim sunan oyunda keyifli vakit geçirebiliyor ve aynı zamanda da arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Renkli balonları patlatarak ilerleyebileceğiniz bir mobil oyun olan Simon's Cat, eşsiz bahçeleri keşfedip yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda renkli balonları patlatıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Kısa sürede en fazla balonu patlatmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları seven herkesin beğenerek oynayabileceği türden bir oyun olarak nitelendirebileceğim Simon's Cat, sevimli kedileriyle de ilgi çekiyor. Kedileri hapsoldukları yerden kurtarabileceğiniz oyunda mücadele etmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Simon's Cat sizleri bekliyor.

Simon's Cat oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.