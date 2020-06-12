Sneak Thief 3D, orta seviye grafiklere sahip ancak oynaması son derece keyifli bir mobil oyun. Gizlilik esaslı mobil oyunda bir hırsız rolünü üstleniyorsunuz ve sıkı korunan bir müzeye girmeye çalışıyorsunuz. Müzeden çok değerli bir parçayı almakla görevlendirildiniz. Yakayı ele vermeden çalmalısınız. Zaman kısıtlaması yok ancak her yer güvenlik kaynıyor. Yakalanmadan ne kadar ilerleyebilirsiniz?

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda çok iyi korunan müzeye girmek için kafa patlatıyorsunuz. Bekçileri etkisiz hale getiriyor, güvenlik kameralarını aşıyor, alarmı çaldırmadan paha biçilemez mücevheri alıp çıkıyorsunuz. Oyun bölüm bazlı ilerliyor. Seviyeler gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla oyun ilerledikçe bölümler üzerinde daha fazla düşünüyorsunuz. Bekçiler bir yana kameraları atlatmak daha da zorlaşıyor.

Sneak Thief 3D Android Bulmaca Oyunu