Bu keskin nişancı oyununda keskin nişancı kaptanı olacak ve şehirdeki insanları tehlikeden kurtaracaksın. Hadi doğru düşmana hızlı bir atış yap.

Dürbünlü tüfeğini al, nişanla ve düşmanlarını vurmaya başla. 15 benzersiz bölüm, farklı hikayelere sahip 5 benzersiz mod, dünyanın farklı şehirlerindeki karakterlerle kendinize meydan okuyun.

Elit Komutanları ve yandaşlarını tatmin edici ölüm vuruşlarıyla ortadan kaldır. Şehrini bütün tehlikelerden temizlemelisin ancak bunu yapmak için sınırlı merminin olduğunu unutma.

Silah ne kadar güçlüyse, mermi yolu o kadar hızlı olacak ve rakip yok edilecek. Sniper Captain'da bir keskin nişancıyı yöneteceksinizi ve bu yüzden atışlarınız en güçlü ve en doğrusu olmalı.