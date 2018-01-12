Surface: Lost Tales, gerçek dünyayla hayal dünyası arasında yolculuk ettiğimiz bir macera oyunu. Fantastik temalı bulmaca öğeleri içeren ilerlemeli oyunları seviyorsanız oynamanızı isterim.

Peri masallarının gerçek mi, hayal gücümüzün ürettiği hikayeler mi yoksa her ikisi de mi olduğunu anlamamızı sağlayan farklı bir mobil oyun. Gizli obje macera oyunu olarak geçen yapımda gerçek hikaye kitabı prensesi olan bir karakterin yerini alıyoruz. Masallar ülkesi ile gerçek dünya arasında sıkışıp kalan karakterlere yardımcı olmaktan kötü avcı tarafından kaçırılan karakteri kurtarmaya yapacağınız çok iş var. İki ülkenin de kaderinden siz sorumlu tutuluyorsunuz.

Kurnaz kedinin yardımıyla çözebileceğiniz fantastik bulmacalar ve sihirli mini oyunlar içeren yapım, ücretsiz ancak macerayı tamamlamak için bonus bölümü de oynamanız gerekiyor. Diğer peri masalı hakkında gerçekleri öğreneceğiniz bonus bölümü 24,99 TL ödeyerek açabiliyorsunuz.