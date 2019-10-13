Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan That Level Again 4 500 binden fazla oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı.

Oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan yapımda birbirinden farklı zorluklara sahip olan bulmacaları çözmeye çalışacağız. Mobil bulmaca oyunları arasına hızlı bir giriş yapan That Level Again 4 Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

IamTagir imzası ile geliştirilen ve yayınlanan mobil yapımda oyuncular karakterleri ile şaşırtıcı zorluklara sahip olan bulmacaları çözmeye ve bölüm sonlarına ulaşmaya çalışacaklar. Engellerle dolu olan bölümlerde bölüm sonuna ilerleyebilmek için yeteneklerimizi de sergileme fırsatı elde edeceğiz.

Benzersiz bir oyun deneyimi yaşayacağımız oyunda sürükleyici bir oynanış yapısı yer alacak.