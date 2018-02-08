The X-Files: Deep State, Türkiye’de de sevilen bilim kurgu dizisi Gizli Dosyalar’ın mobil oyunu. Dizinin başrol oyuncuları Fox Mulder ve Dana Scully’nin de yer aldığı macera oyununda özel olarak seçilmiş bir ajanın yerine geçiyoruz. Ajan Dale ile birlikte açıklaması zor olan gizemli suç mahallerini araştırıyoruz.

Chris Carter yönetmenliğinde, iki FBI ajanının maceralarını anlatan Amerikan dizisi X-Files (Gizli Dosyalar) mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Creative Mobile’ın imzasını taşıyan oyun, dizi hayranlarının yanı sıra gizem aydınlatma, olay çözme, ipucu bulma oyunlarıyla ilgilenen herkese hitap ediyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda paranormal vakalarla karşı karşıya geliyor, ipuçları arıyor, kanıt topluyor, şüphelilerin sorgulanmasına yardımcı oluyoruz. Kafa karıştıran Gizli Dosyalar vakalarında diğer FBI ajanlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Gizli obje bulma, bulmaca çözme ağırlıklı sürükleyici bir yapım The X-Files (Gizli Dosyalar). Oyunun tek beğenmediğim yanı; Türkçe dil seçeneği sunmaması. Oyun boyunca çok fazla diyaloğa giriyorsunuz ve verdiğiniz kararlar olayın gidişatını etkiliyor.