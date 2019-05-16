Tick Tock: A Tale for Two, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı ve hoş bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Daha önce görmediğiniz türden bir bulmaca oyunu olma özelliğiyle ön plana çıkan Tick Tock: A Tale for Two, mistik dünyaya giriş yapıp arkadaşınızla birlikte karmaşık bulmacaları çözmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda arkadaşınızla birlikte oynuyor ve bulmacaları birlikte çözüyorsunuz. Sürükleyici atmosferi ve eşsiz kurgusuyla da dikkatimizi çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Eğer boş zamanınız varsa ve canınız sıkılıyorsa arkadaşınızla birlikte hoş vakit geçirebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda kaliteli görseller bulunuyor. Bulmaca oyunları oynamayı seviyorsanız ve daha önce oynamadığınız türden bir oyun arayışınız varsa Tick Tock: A Tale for Two mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Tick Tock: A Tale for Two oyununu iOS cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.