Tidy Robots, iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli ve eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda hem becerilerinizi sınıyor hemde zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Renkli grafiklere sahip olan bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Tidy Robots, sevimli robotlarla oynadığınız bir bulmaca oyunudur. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda küçük renkli topları toplamaya çalışıyorsunuz. Farklı türde engellerle donatılan oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Tidy Robots, 100'den fazla zorlu bulmacasıyla da zorluyor. Sevimli karakterlerle donatılan oyunda dikkatli olmalı ve en kısa sürede bölümleri bitirmelisiniz. Eğlenceli ve her yaştan bireyin beğenerek oynayabileceği oyunda bağımlılık yapıcı bir deneyim de yaşıyorsunuz. Bulmaca oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun diyebilirim.

Tidy Robots oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.