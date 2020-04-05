iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Tone uygulamasıyla, duyduğunuz notaları tanıma yeteneği kazanabilirsiniz.

Müzik konusunda kendine bir şeyler katmak isteyenlerin faydalanabileceği Tone uygulaması, notaları seslerinden tanıyarak “müzik kulağınızı” geliştirebilmenizi sağlıyor. Referans sesini duyduktan sonra notayı tahmin etmeniz gereken uygulamada, kulak geliştirme egzersizlerini zamana karşı yarışarak oyun şeklinde uygulayabilirsiniz.

Zamana karşı yarıştığınız egzersizlerde, notaları ne kadar hızlı bilirseniz o kadar fazla puan kazanabiliyorsunuz ve üç hata yaptığınızda oyun sona eriyor. Kolaydan zora doğru seviyeler sunan Tone uygulamasında oktav aralıklarını da değiştirebilirsiniz. Piyano çalmaya yeni başlayanların, notaları klavye üzerinde gösterme seçeneğiyle oldukça faydalı bulacakları Tone uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, iyi bir müzik kulağına sahip olmak için çalışmalara başlayabilirsiniz.