Total Party Kill, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanalarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Total Party Kill, zorlu parkurların ve engellerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Retro tarz piksel piksel grafikleriyle de nostaljik bir havaya sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zihin büken bulmacaların ve zorlu parkurların yer aldığı oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi söyleyebileceğim Total Party Kill, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Özenle hazırlanmış bölümleri geçmek için sonuna kadar mücadele etmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Total Party Kill oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.