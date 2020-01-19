Rengarenk küp bloklardan yararlanarak farklı kombinasyonlarda eşleştirmeler yapabileceğiniz ve çam ağacını süslemek için çaba göstereceğiniz Toy Bomb, bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen bağımlılık yapıcı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, aynı renklerdeki blokları bira araya getirerek eşleştirmeleri tamamlamak ve puan toplayarak sonraki bölümlere ulaşmaktır. Aynı renge sahip en az 2 küpü yan yana veya alt alta getirerek eşleştirme bloklarını patlatabilir ve puan kazanabilirsiniz.

Aynı renkteki onlarca bloğu birleştirerek kombo yapabilir ve dev patlamalar yaparak ekstra ödüllere ulaşabilirsiniz. Eşleştirmelerden topladığınız puanları kullanarak çam ağacınızı süslemek için parlayan toplar, hediye kutuları ve renkli ışıklar gibi birçok süsün kilidini açabilirsiniz.

Zeka geliştirici eşleştirme bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren mobil cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Toy Bomb, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir yapımdır.